Сектор Г поиска оставката на Душан Керкез

Привържениците на ЦСКА от Фен клуб Сектор Г поискаха оставката на треньора Душан Керкез. Те са категорични, че времето на специалиста в клуба е изтекло и е време той да си ходи. Припомняме, че от началото на сезона ЦСКА няма победа под ръководството на Керкез в първа лига (4 равенства и 2 загуби). Снощи „червените“ завършиха наравно 2:2 като гост на Славия.

„6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА. За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.

Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!

От Фен клуб "Сектор Г", написаха привържениците на „червените“.