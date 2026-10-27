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Сестри Стоеви започнаха с убедителна победа на турнира по бадминтон в Саарбрюкен

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Петкратните европейски шампионки преодоляха датски дует за 32 минути и ще се изправят срещу представителки на Украйна във втория кръг

Сестри Стоеви започнаха с убедителна победа на турнира по бадминтон в Саарбрюкен
Снимка: БТА
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Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха успешно участието си на международния турнир по бадминтон от категория World Tour Super 500 в Саарбрюкен, Германия, който е с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 4 в основната схема, постигнаха убедителна победа над датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер с 21:9, 21:15. Българките се нуждаеха от само 32 минути, за да си осигурят място във втория кръг на надпреварата.

Сестрите Стоеви демонстрираха превъзходството си още в първия гейм, който спечелиха с 21:9. Във втората част датският дует оказа по-сериозна съпротива, но българките запазиха контрола върху срещата и затвориха мача след 21:15.

Успехът идва в момент, когато Стефани и Габриела продължават изкачването си в световната ранглиста. Българският дует вече заема осмото място в подреждането на най-добрите двойки в света.

В следващия кръг петкратните европейски шампионки ще се изправят срещу украинките Полина Бухрова и Евгения Кантемир в опит да продължат участието си в германския турнир.

Българското присъствие в Саарбрюкен няма да се ограничи само до срещите на сестрите Стоеви. В сряда предстоят още два двубоя с участието на родни състезатели.

В надпреварата на единично Калояна Налбантова ще започне участието си срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха.

При смесените двойки Габриела Стоева ще си партнира с Евгени Панев. Българският тандем ще се изправи в първия кръг срещу испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес.

#World Tour Super 500 #сестри Стоеви

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