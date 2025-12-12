Шамани в Чили търсят знаци за победителя в чилийските избори – ритуалите не дадоха ясен отговор

Със специални ритуали перуански шамани и лечители се опитаха да предскажат победителя на балотажа на президентските избори в Чили в неделя.



До единно пророчество не се стигна. Южно от Лима гадателите използваха изображения на кандидатите - комунистката Янет Хара и крайнодесният Хосе Антонио Каст, който води в сондажите. Неговите позиции срещу имигрантите печелят подкрепа на фона на страхове от увеличаващата се престъпност.

При евентуална победа на Каст, Чили ще стане поредната латиноамериканска страна, осъществила десен завой след изборите в Боливия през август и успеха на Хавиер Милей на междинните избори в Аржентина през октомври.