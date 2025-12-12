БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шамани в Чили търсят знаци за победителя в чилийските избори – ритуалите не дадоха ясен отговор

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Със специални ритуали перуански шамани и лечители се опитаха да предскажат победителя на балотажа на президентските избори в Чили в неделя.

До единно пророчество не се стигна. Южно от Лима гадателите използваха изображения на кандидатите - комунистката Янет Хара и крайнодесният Хосе Антонио Каст, който води в сондажите. Неговите позиции срещу имигрантите печелят подкрепа на фона на страхове от увеличаващата се престъпност.

При евентуална победа на Каст, Чили ще стане поредната латиноамериканска страна, осъществила десен завой след изборите в Боливия през август и успеха на Хавиер Милей на междинните избори в Аржентина през октомври.

#шамани #Чили #балотаж

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
3
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите
4
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от...
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
5
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
6
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Латинска Америка

Мария Корина Мачадо се появи в Осло след месеци в укритие
Мария Корина Мачадо се появи в Осло след месеци в укритие
Нобел за мир: Мария Корина Мачадо пропусна церемонията в Осло Нобел за мир: Мария Корина Мачадо пропусна церемонията в Осло
Чете се за: 00:40 мин.
Жаир Болсонаро избра сина си за свой политически наследник Жаир Болсонаро избра сина си за свой политически наследник
Чете се за: 01:35 мин.
Американски удар по плавателен съд в Тихия океан Американски удар по плавателен съд в Тихия океан
Чете се за: 00:45 мин.
80-метрово коледно дърво озари Рио и даде старт на празничния сезон 80-метрово коледно дърво озари Рио и даде старт на празничния сезон
Чете се за: 00:35 мин.
САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия или за друга държава САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия или за друга държава
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ