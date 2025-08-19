Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов с втора загуба на Чаланджър в София

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов изигра силен мач, но отпадна в първия кръг на сингъл на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

16-годишният българин загуби с 2:6, 6:7(2) от Алекс Молчан (Словакия), който е бивш №38 в света и трикратен финалист от турнири на ATP. Двубоят продължи час и 39 минути.

Иванов загуби пет поредни гейма от 1:0 до 1:5 в първия сет, а след това го загуби с крайното 2:6. Българинът показа много силна игра във втората част, но не успя да пречупи Молчан в решаващите моменти. Иванов проби за 3:1, но допусна рибрейк още в следващия гейм. При 5:4 Иванов беше само на две точки от успех в сета при 30:0 и сервис на Молчан, но не успя да се възползва. Българинът изостана с 1-5 точки и в тайбрека и след 2-7 напусна надпреварата.

По-рано днес Димитър Кузманов загуби от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6.

Двама българи вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

Утре Василев ще играе срещу Алекс Молчан (Словакия), а Донски срещу срещу №6 в схемата и №268 в света Матей Додиг (Хърватия).

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Янаки Милев загубиха в първия кръг с 4:6, 6:7(9) от Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия) за 85 минути игра.

По-късно днес Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, ще играят срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия. Утре Александър Василев и Виктор Киров ще се изправят срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).