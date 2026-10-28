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Шестима български състезатели влизат в битките за отличията в свободния стил на световното първенство по борба

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Това са Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов.

Европейско първенство по борба, Магомед Рамазанов
Снимка: startphoto.bg
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България ще участва с шестима състезатели в свободния стил на световното първенство по борба в Астана, Казахстан, което БНТ 3 предава пряко.

Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов ще защитават честта на България.

Битките за отличията стартират на 29 октомври.

Магомед Рамазанов ще участва в категория до 86 кг. 33-годишният Рамазанов стана олимпийски шампион през 2024 г., а година по-късно взе златото на европейското първенство.

В категория до 92 кг се впуска Ахмед Батаев. На 35 години той има в колекцията си сребно от европейските първенства през 2022 и 2026 г. Бронзов медалист от световно първенство през 2020 г. и от ранкинг сериите в Албания през 2026 г.

При 97-килограмовите злато ще търси и Ахмед Магамаев. 35-годишният състезател е бронзов медалист от еврошампионата тази година.

В категория до 65 кг в битката влиза Шамил Мамедов. На 25 години той е бронзов медалист от световното първенство през 2023 г. Шампион на ранкинг турнирите в Турция през 2022 г. и Унгария през 2026 г. Вицешампион на ранкинг сериите в Монголия през 2026 г.

Микяй Наим ще участва в категория до 61 кг. 28-годишният Наим е европейски вицешампион през 2023 г.

В категория до 125 кг страната ни ще бъде представена от Георги Иванов. Той е най-младият състезател на България, който ще излезе на тепиха в Астана. 24-годишният Иванов ше търси първия си медал при мъжете от голямо международно първенство.

Гледайте финалите на световното първенство до неделя всеки ден от 15:00 ч. в ефира на БНТ 3 и на сайта ни!

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