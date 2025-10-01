БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Шиникова с трета поредна победа в Турция

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.

изабелла шиникова отпадна четвъртфиналите тенис турнир шарм шейх
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката победи с 6:2, 6:4 бившата №70 в света Хариет Дарт (Великобритания). Срещата продължи 86 минути.

Шиникова направи два пробива по пътя към успеха си в първия сет с 6:2, а във втората част българката спечели четири поредни гейма от 2:4 до 6:4.

Това е трета поредна победа без да загуби сет за Шиникова, която започна турнира от квалификациите.

За успеха си Изабелла Шиникова заработи 15 точки за световната ранглиста, а във втория кръг тя ще играе срещу седмата в схемата и №161 в света Мария Тимофеева (Русия).

# Изабелла Шиникова

