БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще строят параклис на Седемте рилски езера?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Екоактивисти обаче са против

дронове следят нарушители района седемте рилски езера
Слушай новината

Ще се строи параклис на св. Иван Рилски на Седемте езера. Идеята е от поне 40 години, каза за БНР архирейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП "Рила" за издаване на разрешително.

Екоактивисти обаче са против.

Вече е определено и мястото на бъдещия храм - до новопостроената сграда на информационния център на НП "Рила" и до спасителната служба. Параклисът няма да е голям, по-скоро ще е параклис - заслон, коментира отец Паликарски.

Намерението за православен храм на Седемте езера със сигурност ще получи благословията и на Светия Синод. Особено, след като преди седмица за втори път на Езерата се качи патриарх Даниил и освети водите при езерото Бъбрека.

По БНР Негово светейшество изрази становище за осезателното присъствие на привърженици на Бялото братство там - това, което се случва, не е канонично, св.Иван Рилски е покровител на Рила, той е осветил планината - не Петър Дънов, каза патриархът.

#параклис #седемте рилски езера #строеж

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
3
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе
Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе
Локализиран е големият пожар в община Средец Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Две от разгорелите се над Илинденци огнища са в труднодостъпен терен - гасенето е на ръка Две от разгорелите се над Илинденци огнища са в труднодостъпен терен - гасенето е на ръка
Чете се за: 02:22 мин.
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарникарите са потушили над 200 пожара за денонощието Пожарникарите са потушили над 200 пожара за денонощието
Чете се за: 01:07 мин.
След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред воден режим обаче са три села в Русенско След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред воден режим обаче са три села в Русенско
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Локализиран е големият пожар в община Средец
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Защо не можем без инфлация? Защо не можем без инфлация?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ