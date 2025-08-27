БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Щутгарт започна защитата на Купата на Германия с успех след дузпи над Брауншвайг

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Победителите стигнаха до успеха след 3:3 в редовното време, 4:4 в продълженията и общо 20 дузпи.

Щутгарт
Снимка: БТА
Носителят на Купата на Германия Щутгарт се размина с отпадане още на старта на турнира, като се наложи над Брауншвайг след изпълнение на дузпи. Мачът беше изключително зрелищен, като редовното време завърши 3:3, а продълженията 4:4.

Свен Колер изведе Брауншвайг напред, а Ермедин Демирович изравни за "швабите" още през първата част.

След почивката отново Демирович даде преднина за Щутгарт, но домакините направиха пълен обрат чрез попадения на Фабио Да Микеле Санчес, който се разписа два пъти. В предпоследната минута на редовното време звездата на Щутгарт Ник Молтезаме изравни и прати мача в продължения.

В началото на новите 30 минути Сануси Ба си вкара автогол и Щутгарт поведе, но в 104-ата минута резервата Крисиан Конте изравни за 4:4.

При първите пет дузпи за Брауншвайг пропуснаха Йохан Гомес и Макс Мари, но и за Щутрагт имаше два пропуска на Чема Андрес и Дан Загаду. Така двата тима изпълниха общо 20 дузпи, като едва при десетия удар Лукас Френкерт пропусна за Брауншвайг, а Лоренц Асиньон бе точен за Щутгарт.

