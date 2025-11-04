Швед ще ръководи втори европейски мач на Лудогорец през тази година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първият двубой е с Мидтиланд в предпоследната среща от предишното издание на Лига Европа.

Мохамед Ал-Хаким
Снимка: БТА
Слушай новината

Шведският съдия Мохамед Ал-Хаким ще ръководи мачът на Лудогорец срещу Ференцварош (Будапеща) в турнира Лига Европа в четвъртък, обяви УЕФА.

Негови помощници ще бъдат Мехмет Джулум и Фредрик Клювер. Гранит Мачедонци е четвърти съдия. Тъй като в Швеция няма система за видеоповторения (ВАР), отговорниците в тази среща ще бъдат от Полша. Главен ВАР-съдия е опитният Павел Малец, а асистент ВАР-съдия е Корнел Пашкиевич.

Петери Кари от Финландия ще бъде съдийски наблюдател, а Армен Минасян от Армения е делегат на УЕФА.

Мачът на 6 ноември на стадион "Групама Арена" ще започне в 22:00 часа българско време, като преди него унгарците са със 7 точки от три срещи и заемат 7-о място в общото класиране. Българският шампион има три пункта и се нарежда на 26-а позиция. Първите осем от всичките 36 отбора се класират директно за осминафиналите, а съставите между 9-о и 24-о продължават в плейофен кръг за място в Топ 16.

Същата съдийска бригада ръководи на 23-и януари предпоследната среща от предишното издание на втория по сила европейски клубен турнир между Лудогорец и Мидтиланд (Дания), завършила 0:2 в Разград. За Мохамед Ал-Хаким това ще бъде четвърти мач през тази есен в Европа, като до момента е ръководил един в Лига Европа и два в Лигата на Конференциите.

40-годишният съдия е роден в Ирак, но когато е на 8 години цялото му семейство се мести в град Кьопинг, където живее и до момента. Той е избран през 2015 г. за рефер №1 в скандинавската страна, но шест години по-късно влиза в медиите с негативна оценка, след като се оказва, че не си е платил данъците върху таксите от мачовете от УЕФА. Извън футбола работи в структурата на Шведските въоръжени сили.

#Мохамед Ал-Хаким #ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

