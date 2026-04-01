Почина големият композитор Михаил Белчев
Шведите оцеляха в голов спектакъл и се класираха за Мондиал 2026

"Тре конур“ с лидер Гьокереш пречупиха Полша с 3:2 в зрелищен плейоф

Националният отбор на Швеция се класира за световното първенство през 2026 година след драматичен успех с 3:2 над Полша.

Герой за домакините се превърна Виктор Гьокереш, който реализира победното попадение в 88-ата минута и изпрати "тре конур“ на Мондиала.

Срещата започна с по-активна игра на поляците, като Роберт Левандовски и Мати Кеш създадоха първите опасности. Въпреки това Швеция откри резултата в 19-ата минута чрез Антъни Еланга след асистенция на Ясин Аяри.

Полша отговори в 33-ата минута, когато Никола Залевски изравни след подаване на Пьотр Желински. Малко преди почивката обаче шведите отново излязоха напред - Густаф Лагербиелке се разписа с глава за 2:1.

Втората част предложи нов обрат. В 55-ата минута Карол Свидерски изравни за 2:2 след асистенция на Залевски, а малко по-късно поляците пропуснаха отлични възможности чрез Левандовски и Пшемислав Вишневски.

С напредването на времето напрежението се покачи, като играта стана по-накъсана и съпътствана от множество нарушения и картони.

Решаващият момент настъпи в 88-ата минута, когато след разбъркване в наказателното поле Виктор Гьокереш се оказа на точното място и отблизо донесе победата на своя тим.

Така Швеция си осигури място на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, след един от най-драматичните мачове в европейските плейофи.

#национален отбор на Полша по футбол #Национален отбор на Швеция по футбол #Мондиал 2026

