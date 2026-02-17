Швейцария и Германия с място на четвъртфиналите на олимпийския турнир по хокей

Отборите на Швейцария и Германия се класираха за четвъртфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете.

В Милано швейцарците надиграха с 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) домакина Италия и за втори пореден път след Пекин 20118 ще играят сред най-добрите осем.

Срещата започна лошо за италианския тим, тъй като още в 20-ата секунди на срещата звездата на "адзурите" Матю Брадли се заби с глава в мантинелата и напусна леда за дълго време.

Това определено смути домакините и още във втората минута на двубоя те допуснаха гол. Негов автор бе Филип Курашев.

Швейцария продължи да доминира и в 11-ата минута Роман Йоси покачи на 2:0 с гол при числено превъзходство на леда.

Попадението на хокеиста на Нешвил Предатърс сякаш предреши изхода от мача и до края интензитетът в него спадна чувствително. Швейцарците все пак стигнаха до трети гол чрез Нико Хишир в началото на последната третина, а него бе оформен и крайният резултат.

Швейцарският вратар Леонардо Дженони направи "шътаут" с 20 спасявания, неговият колега на италианската врата Дамиан Клара отрази цели 48 удара.

В другата среща от плейофния кръг, играна по същото време, Германия победи Франция с 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).

Бундестимът си подсигури победата още в първата третина с голове на Леон Драйзайтъл, Фредерик Тифелс и Джон-Джейсън Петерка.

Бившият играч на Филаделфия Флайърс и Тампа Бей Лайтнинг Пиер-Едуар Белмар върна един гол за французите в петата минута на втората третина, но в третата Германия стигна до нови два гола. Йошуа Самански отбеляза 4:1 при числено превъзходство, а точка на спора сложи Нико Щурм с гол на празна врата в последната минута на мача.

На четвъртфиналите Германия ще играе със Словакия, докато Швейцария ще има за съперник настоящия олимпийски шампион Финландия.

По-късно днес ще станат известни и последните два четвъртфиналиста в турнира. Те ще бъдат излъчени от двойките Чехия - Дания и Швеция - Латвия.