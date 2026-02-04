Швейцария остава единствен кандидат за домакин на Зимните олимпийски игри през 2038 година

Швейцария е единственият кандидат за домакинство на Зимните олимпийски игри през 2038 година. Това обяви председателят на Комисията за домакинство на Зимните игри към Международния олимпийски комитет Карл Щос по време на сесията на МОК в Милано.

По думите му се планира Швейцария да бъде официално потвърдена като домакин на Игрите през 2038 година на сесията на МОК през април 2027-а. За да се стигне до това решение, швейцарското правителство и парламент трябва да постигнат споразумение за финансирането на олимпийския проект до 2026 година. Щос подчерта, че ако настоящият диалог не доведе до яснота по организационните и финансовите въпроси, МОК ще започне разговори с други държави, изразили интерес към домакинството.

Концепцията за Зимните олимпийски игри през 2038 година предвижда състезанията да се проведат в три основни клъстера – Люцерн, Санкт Мориц и Лозана. Следващите зимни игри ще бъдат в Италия през 2026 година (Милано/Кортина 2026), през 2030-а домакин ще бъдат Френските Алпи, а през 2034 година – Солт Лейк Сити в Съединените щати.