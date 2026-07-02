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Швьонтек продължава защитата на трофея без да блести

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Полякинята се класира за третия кръг на Уимбълдън.

Ига Швьонтек
Снимка: БГНЕС
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„Само посредствените са винаги в най-добрата си форма.“ Така гласи известната мисъл на френския писател, есеист, дипломат и драматург Жан Жироду. А шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек със сигурност не е сред посредствените.

Въпреки убедителния резултат – 6:1, 6:3 срещу финалистката от Уимбълдън през 2021 година Каролина Плишкова – може спокойно да се каже, че полякинята все още не е достигнала най-високото си ниво в първите два кръга от защитата на титлата си.

Все пак представянето ѝ беше крачка напред спрямо трудния старт срещу Тейлър Таунсенд във вторник. Този път Швьонтек не загуби сет и не се стигна до емоционалните сълзи на облекчение след последната точка. За това помогна и фактът, че опасността, която се очакваше от богатия опит на Плишкова на трева, се прояви само за кратки моменти.

Ако най-важното е след всеки мач да продължаваш напред, взимайки със себе си позитивите, то победата със сигурност изпълни тази задача.

Швьонтек стигна до точки за пробив във всеки сервис гейм на Плишкова – статистика, която трудно може да бъде пренебрегната. Въпреки това полякинята допусна 18 непредизвикани грешки, като на моменти те идваха на серии. Ако подобни колебания се повторят в следващите кръгове, когато съперничките ще бъдат още по-класни, това може да се окаже сериозен проблем.

След победата обаче Швьонтек се обърна към публиката на Централния корт с усмивка, а не със сълзи.

„Днес се чувствах много по-стабилна и това е хубаво. Първият кръг беше много емоционален, но сега беше просто още един работен ден. Трябваше да бъда готова, концентрирана и да взимам правилните решения. Винаги е по-добре, когато успяваш да мислиш по този начин. Бях постоянна и поддържах добро ниво на концентрация. Просто вярвах, че мога да бъда най-стабилният играч на корта. Опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си“, каза световната №3.

Когато разбра, че легендарната Мартина Навратилова е оценила представянето ѝ с отличен (A+), Швьонтек изглеждаше изненадана, вероятно мислейки именно за допуснатите непредизвикани грешки.

„Не знам... По-скоро бих си дала оценка „Добър“ (B)“, призна с усмивка полякинята.

За Каролина Плишкова поражението със сигурност е разочарование, тъй като не успя да затрудни сериозно шампионката. Самото ѝ завръщане на корта на Уимбълдън обаче вече може да бъде определено като малко чудо.

Преди близо две години чехкинята скъса всички връзки и двете сухожилия на левия си глезен. След първата операция се появи тежка инфекция, която наложи нова хирургическа интервенция.

Травмата беше толкова сериозна, че за известно време Плишкова не само не можеше да играе тенис, но изпитваше трудности дори при ходене. След като започна годината като №1054 в световната ранглиста, днес тя вече е №73, а след края на Уимбълдън се очаква да се изкачи с още около десет позиции.

#Уимбълдън 2026 # Каролина Плишкова # Ига Швьонтек

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