Силен старт за Швеция на олимпийския турнир по хокей

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Скандинавците се справиха с Италия.

Силен старт за Швеция на олимпийския турнир по хокей
Снимка: БТА
Олимпийският вицешампион Швеция започна турнира на Игрите в Милано с трудна победа над домакина Италия с 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в среща от група „В“. Домакините откриха резултата още в 4-ата минута, а 37 секунди след началото на втория период изравниха за 2:2.

Шведите наложиха волята си в края на срещата, а с три асистенции в техните редици се отличи Расмус Далин. Мика Зибанеджад добави гол и голов пас за „Тре крунур“.

Изненадващо или не, Лука Фриго даде преднина на италианците в 4:14 минута, след като наказа грешка на вратаря Филип Густавсон. Стражът на Швеция не успя да отиграе върната към него шайба, а освен това изпусна и стика си, което го направи безпомощен пред нахлуващия на скорост Фриго. Но по-малко от пет минути след това Габриел Ландеског изравни при числено превъзходство заради отстраняването за две минути на Дъстин Гейзли. И още преди края на първата част Густав Форслинг направи пълен обрат.

Но 37 секунди след началото на втория период Матю Брадли изравни за 2:2 с много хубав изстрел, завършвайки отлична атака на Гейзли, който се завъртя зад вратата и му върна.

Скандинавците вдигнаха оборотите и 3:14 минути преди края на третината успяха отново да излязат напред с попадение на Вилиам Нюландер. В третия период на мача Мика Зибанеджад вкара успокоителен четвърти гол в 15:42 минута, а при числено превъзходство от собствената си половина защитникът Виктор Хедман оформи крайното 5:2.

Швеция отправи 59 удара в мача, като италианците смениха вратаря Дамиан Клара с резервата Давиде Фадани. Филип Густавсон пък отрази 20 изстрела на вратата на победителите.

По-рано днес в същата група Словакия постигна убедителна победа с 4:1 над олимпийския шампион от Пекин Финландия, като две попадения реализира Юрай Слафковски.

Утре са мачовете в първия кръг в група „А“ и група „С“, като от 17:40 часа българско време е срещата Чехия – Канада, а от 22:10 часа се срещат Латвия и САЩ.

