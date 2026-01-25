БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силната буря в САЩ остави над 250 000 домакинства без ток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
САЩ и Канада
Запази

Отменени са хиляди полети

силната буря сащ остави 250 000 домакинства без ток
Снимка: БТА
Слушай новината

Силна зимна буря в САЩ остави без електроснабдяване повече от 250 000 домакинства, като по-голямата част от тях се намират в щатите Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Тексас и Ню Мексико, предадоха Ройтерс и ДПА.

"Наистина в момента десетки хиляди хора в най-силно засегнатите южни щати нямат електроснабдяване, но екипите ни работят, за да го възстановят колкото се може по-бързо", каза американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

Бурята заплашва да парализира днес и през следващата седмица източните щати с обилни снеговалежи, суграшица и леден дъжд, съобщиха метеоролозите.

Повече от 9400 полета, насрочени за днес, бяха отменени, а вчера отменените полети бяха над 4000.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече бурите "исторически" и одобри обявяването на извънредно положение в щатите Северна и Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния.

"Продължаваме да следим ситуацията отблизо и да поддържаме връзка с властите във всички щати по време на бурята. Пазете се и стойте на топло", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за необичайно широкообхватна и продължителна зимна буря, която се очаква да причини обилно натрупване на сняг и лед в югоизточната част на страната, където може да има "опустошителни или катастрофални последици на определени места".

#хиляди без ток #САЩ #студ

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
3
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
5
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: По света

Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха за Германия
Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха за Германия
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството
Чете се за: 00:37 мин.
Авария остави столицата на Гренландия Нуук без ток Авария остави столицата на Гренландия Нуук без ток
Чете се за: 01:30 мин.
След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата неделя в Абу Даби След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата неделя в Абу Даби
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ