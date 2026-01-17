БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с нов успех в Русия

Това бе 16-а победа за тима през сезона.

симеон николов локомотив новосибирск нямат спиране русия
Снимка: Локомотив-Новосибирск
Локомотив Новосибирск постигна нов успех в руската волейболна Суперлига, след като с титулярния си разпределител Симеон Николов надделя над Газпром-Югра Сургут с 3:1 гейма (22:25, 39:37, 25:20, 25:21) при гостуването си. Това бе 16-а победа за тима през сезона.

След като загубиха първия гейм, Локомотив влезе в драматичен втори гейм. Домакините пропуснаха шест геймбола да поведат с 2:0, а гостите изпуснаха седем възможности за изравняване, но успяха едва при осмата – 39:37. Победната точка бе дело на Симеон Николов, който с мощна атака изненада съперника и донесе успеха. След това тимът на Пламен Константинов показа увереност и спечели следващите две части с 25:20 и 25:21.

С този успех Локомотив Новосибирск заема второ място във временното класиране с 47 точки от 19 мача, изоставайки единствено от шампиона Зенит Казан.

#ВК Локомотив Новосибирск # Пламен Константинов #симеон николов

