БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Аржентинският специалист не сдържа нервите си в края на мача с Ливърпул.

Диего Симеоне
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Атлетико (Мадрид) коментира ситуацията от края на двубоя срещу Ливърпул (2:3) и червения картон, който получи след спречкване с привърженик на домакините. Аржентинският специалист призна, че поведението му е било недопустимо, но разкри, че въпросният привърженик го е псувал през всичките 90 минути.

„Обиждаха ме през целия мач, но трябваше да остана спокоен и да изтърпя всичко - обиди, псувни, жестове", каза Симеоне след последния съдийски сигнал.

„Ливърпул имат претенциите, че правят хубаво шоу, но те обиждат цял мач зад гърба и не мога да кажа нищо, защото съм треньор. Реакцията ми на псувните не може да бъде оправдана, но не знаете какво е да ви обиждат 90 минути непрекъснато", добави треньорът.

И, разбира се, след гола на съперника, се обръщах и продължават да те обиждат с по-голяма ярост, така че случи това, което се случи. Съдията ми каза, че разбира, но се надявам, че в Ливърпул могат да открият човека, който направи това и да има последствия", пожела той.

Запитан на пресконференцията какво точно са му казали, за да изгуби контрол, Симеоне отговори:

„Няма да влизам в точното пресъздаване на псувните, не искам да влизам в тази дискусия. Трябваше да остана на място, знам какво ставаше зад скамейката, но не мога да реша проблемите на обществото. Никога не е добре да реагираме като треньори, нали? Ако сме обиждани през целия мач… След третия им гол той не напсува, аз се обърнах, човек съм", защити се Симеоне.

Свързани статии:

Гол в добавеното време донесе успеха на Ливърпул над Атлетико Мадрид
Гол в добавеното време донесе успеха на Ливърпул над Атлетико Мадрид
Мърсисайдци пропиляха аванс от два гола, но стигнаха до трите точки.
Чете се за: 02:02 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европейски футбол

Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките
Чете се за: 01:20 мин.
Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс
Чете се за: 01:32 мин.
Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет
Чете се за: 01:40 мин.
Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Чете се за: 04:05 мин.
Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицай почина в центъра на София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ