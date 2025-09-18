Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха

Старши треньорът на Атлетико (Мадрид) коментира ситуацията от края на двубоя срещу Ливърпул (2:3) и червения картон, който получи след спречкване с привърженик на домакините. Аржентинският специалист призна, че поведението му е било недопустимо, но разкри, че въпросният привърженик го е псувал през всичките 90 минути.

„Обиждаха ме през целия мач, но трябваше да остана спокоен и да изтърпя всичко - обиди, псувни, жестове", каза Симеоне след последния съдийски сигнал. „Ливърпул имат претенциите, че правят хубаво шоу, но те обиждат цял мач зад гърба и не мога да кажа нищо, защото съм треньор. Реакцията ми на псувните не може да бъде оправдана, но не знаете какво е да ви обиждат 90 минути непрекъснато", добави треньорът.

„И, разбира се, след гола на съперника, се обръщах и продължават да те обиждат с по-голяма ярост, така че случи това, което се случи. Съдията ми каза, че разбира, но се надявам, че в Ливърпул могат да открият човека, който направи това и да има последствия", пожела той.

Запитан на пресконференцията какво точно са му казали, за да изгуби контрол, Симеоне отговори:

„Няма да влизам в точното пресъздаване на псувните, не искам да влизам в тази дискусия. Трябваше да остана на място, знам какво ставаше зад скамейката, но не мога да реша проблемите на обществото. Никога не е добре да реагираме като треньори, нали? Ако сме обиждани през целия мач… След третия им гол той не напсува, аз се обърнах, човек съм", защити се Симеоне.