Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра

Чете се за: 01:17 мин.
Още двама италианци продължават напред в турнира в австрийската столица.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис ATP 500 във Виена след експресна победа срещу германеца Даниел Алтмайер.

Вторият в света и водач в схемата в австрийската столица даде само два гейма на съперника и спечели с 6:0, 6:2 за 59 минути игра.

Следващият мач на италианеца ще бъде срещу сънародника му Флавио Коболи, който елиминира чеха Томаш Махач със 7:6(6), 6:2.

Шестият в схемата Даниил Медведев победи португалеца Нуно Боржеш с 6:4, 6:7(7), 6:2 в друга среща от първия кръг. Следващият съперник на руснака ще бъде французинът Корентен Муте, с когото си оспорваха титлата на турнира в Алмати преди броени дни.

Напред продължава и 59-ият в света Матео Беретини, който победи австралиеца Алексей Попирин със 7:6(5), 6:3.

Във втория кръг на турнира на твърди кортове италианецът ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който преди това победи руснака Андрей Рубльов.

#ATP 500 във Виена #Флавио Коболи # Матео Беретини # Даниил Медведев #Камерън Нори #Корентен Муте #Яник Синер

