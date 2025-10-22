Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра

Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис ATP 500 във Виена след експресна победа срещу германеца Даниел Алтмайер.

Вторият в света и водач в схемата в австрийската столица даде само два гейма на съперника и спечели с 6:0, 6:2 за 59 минути игра.

Следващият мач на италианеца ще бъде срещу сънародника му Флавио Коболи, който елиминира чеха Томаш Махач със 7:6(6), 6:2.

Шестият в схемата Даниил Медведев победи португалеца Нуно Боржеш с 6:4, 6:7(7), 6:2 в друга среща от първия кръг. Следващият съперник на руснака ще бъде французинът Корентен Муте, с когото си оспорваха титлата на турнира в Алмати преди броени дни.

Напред продължава и 59-ият в света Матео Беретини, който победи австралиеца Алексей Попирин със 7:6(5), 6:3.

Във втория кръг на турнира на твърди кортове италианецът ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който преди това победи руснака Андрей Рубльов.