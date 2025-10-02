БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Синер се чувства добре и във форма преди битките в Шанхай

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Световният №2 е водач в схемата.

Яник Синер Пекин
Снимка: БГНЕС
Световният №2 Яник Синер сподели подробности за здравословното си състояние преди предпоследния за сезона Мастърс 1000 турнир в Шанхай.

„Чувствам се добре. Вече казах преди финала в Пекин, че съм готов. Ситуацията тук е различна- по-влажно и горещо е. Не знам как ще се чувствам на корта, но поне ще имам почивен ден. Утре ще мога да разбера по-добре състоянието на тялото и ума си и след това ще започна да се подготвям за мача си от първия кръг. Ще видим как ще се развият нещата. Нямам търпение. Надявам се да играя тенис на добро ниво“, каза Синер на пресконференцията.

В първия си мач от втория кръг на турнира в Шанхай Синер ще се изправи срещу германеца Даниел Алтмайер.

#АТР Мастърс 1000 в Шанхай #Яник Синер

