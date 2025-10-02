Синер се чувства добре и във форма преди битките в Шанхай

Световният №2 Яник Синер сподели подробности за здравословното си състояние преди предпоследния за сезона Мастърс 1000 турнир в Шанхай.

„Чувствам се добре. Вече казах преди финала в Пекин, че съм готов. Ситуацията тук е различна- по-влажно и горещо е. Не знам как ще се чувствам на корта, но поне ще имам почивен ден. Утре ще мога да разбера по-добре състоянието на тялото и ума си и след това ще започна да се подготвям за мача си от първия кръг. Ще видим как ще се развият нещата. Нямам търпение. Надявам се да играя тенис на добро ниво“, каза Синер на пресконференцията.