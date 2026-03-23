Скандал с храни с неясен произход у нас



Скандал с храни с неясен произход избухна у нас, след като стана ясно, че тонове продукти са били пускани в магазините от незаконен склад в Хасково.

Според служебния министър на земеделието Иван Христанов храната е била с нова опаковка, което е затруднявало разпознаването ѝ. Това означава, че потребителите може изобщо да не са знаели какво купуват.

Още по-притеснително е, че високопоставен служител от БАБХ е опитал да забави проверката. По думите на министъра, той е бавил както заповедта, така и екипите, които е трябвало да тръгнат към Хасково.

Случаят вече е предаден на премиера и полицията, за да се провери дали има злоупотреба или прикриване на информация. Имената на замесените все още не се съобщават.

Междувременно складът е разкрит, собствениците са установени, а обектът е запечатан. Подаден е и сигнал към прокуратурата.

Накратко: храна с неясен произход е стигала до магазините, а сега се проверява кой е допуснал това да се случи.