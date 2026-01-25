БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Славия не успя срещу казахстанци в Анталия

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Първо поражение за "белите" в подготовката.

Славия не успя срещу казахстанци в Анталия
Снимка: БТА
Славия допусна първо поражение по време на своята зимна подготовка в Анталия. Футболистите на Ратко Достанич загубиха от Тобол Костанай с 0:1 проверка, която се изигра именно на турска земя.

Иван Минчев, Кристиян Балов на два пъти и Янис Гермуш не успяха да дадат аванс за "белите" в резултата. В 37-ата минута отборът от Казахстан откри головата сметка след попадение на Марат Дамир.

В края на първата част защитниците на Тобол имаха късмет да не си отбележат автогол.

В 54-ата минута попадение на Гермуш беше отменено от германските съдии заради нарушение.

Девет минути преди края на срещата Леви Нтумба се намеси решително и предотврати втори гол във вратата на Славия след шут от фаул.

В 88-ата минута Емил Стоев получи червен картон заради заради нарушение срещу противников футболист.

Това е втората проверка на столичани в рамките на два дни. В събота воденият от треньора Ратко Достанич състав завърши наравно 1:1 с Тиквеш Кавадарци.

