Славия не успя срещу казахстанци в Анталия

Първо поражение за "белите" в подготовката.
Славия допусна първо поражение по време на своята зимна подготовка в Анталия. Футболистите на Ратко Достанич загубиха от Тобол Костанай с 0:1 проверка, която се изигра именно на турска земя.
Иван Минчев, Кристиян Балов на два пъти и Янис Гермуш не успяха да дадат аванс за "белите" в резултата. В 37-ата минута отборът от Казахстан откри головата сметка след попадение на Марат Дамир.
В края на първата част защитниците на Тобол имаха късмет да не си отбележат автогол.
В 54-ата минута попадение на Гермуш беше отменено от германските съдии заради нарушение.
Девет минути преди края на срещата Леви Нтумба се намеси решително и предотврати втори гол във вратата на Славия след шут от фаул.
В 88-ата минута Емил Стоев получи червен картон заради заради нарушение срещу противников футболист.
Това е втората проверка на столичани в рамките на два дни. В събота воденият от треньора Ратко Достанич състав завърши наравно 1:1 с Тиквеш Кавадарци.