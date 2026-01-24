БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Славия завърши 1:1 в третата си контролна среща

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Следващата приятелска среща на "белите" е утре срещу казахстанския Тобол.

Славия - Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Славия завърши наравно 1:1 с Тиквеш Кавадарци в третата си контролна среща по време на зимната подготовка в Анталия.

"Белите" поведоха в резултата още в 10-ата минута след попадение на Марко Милетич, който се възползва от асистенция на Борис Тодоров.

Титуляр за водения от треньора Ратко Достанич отбор беше каращият пробен период грузински защитник Рати Григалава. Отборът от Република Северна Македония изравни в 66-ата минута след изпълнение на дузпа.

Следващата приятелска среща на Славия ще се проведе на 25 януари, а съперник на "белите" в нея ще бъде казахстанският Тобол.

Столичани ще останат на лагер в Турция до 29 януари, след което ще се подготвят на клубната си база до началото на първенството.

Свързани статии:

Славия с убедителна победа във втората си контрола
Славия с убедителна победа във втората си контрола
„Белите“ се наложиха с категоричното 4:0 над руския...
Чете се за: 02:00 мин.
#ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Български футбол

Спартак Варна се справи с Дунав Русе
Спартак Варна се справи с Дунав Русе
Ботев Пловдив прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия Ботев Пловдив прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия
Чете се за: 01:30 мин.
Илия Груев: Синът ми е подчинил всичко на футбола и това много ме радва Илия Груев: Синът ми е подчинил всичко на футбола и това много ме радва
Чете се за: 01:40 мин.
Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза
Чете се за: 02:52 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ