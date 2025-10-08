След 8 години — клубовете от Серия А пренаписаха историята

Италианският футбол най-сетне прекъсна една негативна тенденция: за първи път от осем години насам в Серия А няма нито един уволнен треньор след първите шест кръга на сезона.

Лигата е известна с бурния си подход към треньорите и честите рокади на скамейката – нещо като „италианска традиция“. Почти всяка година, още преди второто прекъсване за международни мачове (обикновено през октомври), поне един или два клуба вече са сменили наставника си. Но не и през сезон 2025/26.

Всички 20 треньори, които стартираха настоящата кампания, все още са на постовете си – нещо, което не се беше случвало от сезон 2017/18. Това е сериозен сигнал за повече стабилност и дългосрочно мислене в италианските клубове – или поне за малко по-голямо търпение от страна на ръководствата.

За сравнение: по същото време през миналия сезон, Рома вече бе уволнила Даниеле де Роси и на негово място беше дошъл Иван Юрич. Само няколко седмици по-късно обаче и той бе заменен от ветерана Клаудио Раниери. Типичен сценарий за калчото, но този път – избегнат.

Кой е под напрежение? Според букмейкърите, най-застрашен от уволнение този сезон е Стефано Пиоли (Фиорентина), чийто отбор започна кампанията с разочароващи резултати. Въпреки това, "виолетовите" все още не са предприели действия.

Дали този рекорд ще се задържи и след паузата за националните отбори, или ще станем свидетели на типичната „тренерска въртележка“ в Серия А? Това предстои да разберем.