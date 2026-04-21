След двете стрелби в турски училища: По строги мерки за притежание на оръжие

Джанан Дурал
Чете се за: 00:52 мин.
трагедията турция властите разследват нападението въоръжен ученик училище
Турция затяга контрола върху притежанието на оръжие след двете стрелби в училища, които шокираха страната миналата седмица.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви, че ще влязат в сила по-строги правила и по-сурови наказания за собствениците на огнестрелни оръжия, допуснали те да попаднат в ръцете на деца. Предвиждат се и по-строги регулации на кадрите, съдъжащи насилие, които се излъчват по телевизията. Припомняме, че в два поредни дни ученици откриха огън в турски гимназии - тогава бяха убити осем деца и учител. Подобни случаи са изключителна рядкост за Турция.

