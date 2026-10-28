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След изборите в Бразилия: Загубилият Флавио Болсонаро е избягал в САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Загубилият изборите в Бразилия десен кандидат Флавио Болсонаро е избягал в САЩ, съобщават световните медии.

Според източници на Ройтерс, Болсонаро е кацнал във Флорида. От Държавния департамент на САЩ заявиха, че ще дадат на него и семейството му входни визи. Новината за бягството дойде часове след като Бразилия анулира паспортите на Болсонаро след като той отказа да ги предаде заради разследване за пране на пари.

Болсонаро отрича твърденията. Той не признава и изборната си загуба на балотажа от бившия президент Лула да Силва след като водеше на първия тур. Лула, който вчера отпразнува 81-вия си рожден ден нарече бягството на опонента си "срамно".

#избори в Бразилия #Флавио Болсонаро #Луис Инасио Лула да Силва

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