БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо бе утвърдена за лидер на венецуелската опозиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
носителката нобелова награда мир мария корина мачадо утвърдена лидер венецуелската опозиция
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Венецуелската опозиция днес представи “голямо национално споразумение”, утвърждаващо носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо за нейн лидер, във време, когато една от фракциите на опозицията преговаря с правителството за напредък в демократичния преход на страната, предаде Франс прес.

Членове на опозиционната Коалиция на демократичното единство (КДЕ) се споразумяха да потвърдят волята на избирателите за политическа промяна и да признаят и подкрепят лидерството на Мария Корина Мачадо, която живее в изгнание в Панама. Това се посочва в заключителния документ от среща в Каракас, проведена близо 10 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американската армия.

Опозицията представи 14 предложения за повторна демократизация на страната, както и за прилагането на “пътна карта” за парламентарни избори.

Споразумението включва и искане за пълно и цялостно освобождаване на политическите затворници, връщане в страната на хората, живеещи в изгнание, и прекратяване на политическите репресии; гарантиране на пълна свобода на политическите партии и премахване на пречките пред участие в изборите, както и на административните процедури срещу политическите организации, и приемане на политики за защита на правата на човека.

КДЕ смята, че е необходимо да се подкрепи “демократичната пътна карта, която да осигури организиран и мирен процес, позволяващ произвеждането на ефективни преговори и свободни, конкурентни и подлежащи на проверка избори“. В документа обаче не се посочва конкретна дата, въпреки че партията на Мачадо „Венте Венецуела“ настоява вотът да се проведе през 2027 г. и иска да бъде определен точен срок.

Мачадо живее в изгнание откакто напусна страната през 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир. Тя направи най-малко седем опита да се върне в родината си, но ѝ бе попречено от венецуелските власти, съобщи партията ѝ. Завръщането ѝ сега изглежда неизбежно, отбелязва АФП.

Това споразумение бе одобрено на фона на третия кръг преговори между правителството и част от опозицията в Каракас. Мачадо не бе поканена да се включи в преговорите, но тя заяви, че няма да пречи на процеса.

В петък ръководителката на делегацията на опозицията Динора Фигера заяви пред журналисти, че работи, за да гарантира, че преговорите ще доведат до “изборен процес” във Венецуела, която в продължение на 27 години бе управлявана от “чависти” - движение, създадено по време на управлението на президента Уго Чавес пред 1999 г.

#венецуелска опозиция #Мария Корина Мачадо #Лидер

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
3
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
4
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
5
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
6
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
2
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Латинска Америка

Нанесени са материални щети след бурята „Рейчъл“ в Калифорния
Нанесени са материални щети след бурята „Рейчъл“ в Калифорния
Авария остави Източна Куба без ток за няколко часа Авария остави Източна Куба без ток за няколко часа
Чете се за: 01:22 мин.
Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама
Чете се за: 01:12 мин.
Разрушени сгради и пътища след мощното земетресение в Панама Разрушени сгради и пътища след мощното земетресение в Панама
Чете се за: 00:25 мин.
Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама
Чете се за: 00:47 мин.
Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
Избрано
Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ