Носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо бе утвърдена за лидер на венецуелската опозиция

Венецуелската опозиция днес представи “голямо национално споразумение”, утвърждаващо носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо за нейн лидер, във време, когато една от фракциите на опозицията преговаря с правителството за напредък в демократичния преход на страната, предаде Франс прес.

Членове на опозиционната Коалиция на демократичното единство (КДЕ) се споразумяха да потвърдят волята на избирателите за политическа промяна и да признаят и подкрепят лидерството на Мария Корина Мачадо, която живее в изгнание в Панама. Това се посочва в заключителния документ от среща в Каракас, проведена близо 10 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американската армия.

Опозицията представи 14 предложения за повторна демократизация на страната, както и за прилагането на “пътна карта” за парламентарни избори.

Споразумението включва и искане за пълно и цялостно освобождаване на политическите затворници, връщане в страната на хората, живеещи в изгнание, и прекратяване на политическите репресии; гарантиране на пълна свобода на политическите партии и премахване на пречките пред участие в изборите, както и на административните процедури срещу политическите организации, и приемане на политики за защита на правата на човека.

КДЕ смята, че е необходимо да се подкрепи “демократичната пътна карта, която да осигури организиран и мирен процес, позволяващ произвеждането на ефективни преговори и свободни, конкурентни и подлежащи на проверка избори“. В документа обаче не се посочва конкретна дата, въпреки че партията на Мачадо „Венте Венецуела“ настоява вотът да се проведе през 2027 г. и иска да бъде определен точен срок.

Мачадо живее в изгнание откакто напусна страната през 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир. Тя направи най-малко седем опита да се върне в родината си, но ѝ бе попречено от венецуелските власти, съобщи партията ѝ. Завръщането ѝ сега изглежда неизбежно, отбелязва АФП.

Това споразумение бе одобрено на фона на третия кръг преговори между правителството и част от опозицията в Каракас. Мачадо не бе поканена да се включи в преговорите, но тя заяви, че няма да пречи на процеса.

В петък ръководителката на делегацията на опозицията Динора Фигера заяви пред журналисти, че работи, за да гарантира, че преговорите ще доведат до “изборен процес” във Венецуела, която в продължение на 27 години бе управлявана от “чависти” - движение, създадено по време на управлението на президента Уго Чавес пред 1999 г.