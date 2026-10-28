Богдан Кирилов: Тази година в България са осигурени 50 хиляди дози от високодозовата ваксина срещу грип

Над 200 000 дози противогрипни ваксини вече са доставени в България, а още около 30 000 инжекционни ваксини се очаква да бъдат осигурени за аптечната мрежа. За първи път у нас са предвидени и 50 000 дози високодозова ваксина. Според изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов забавянето се дължи на производствени затруднения, промяната в състава на ваксините и решенията на производителите за разпределението им по пазари. В студиото на "Денят започва" Кирилов обясни причините за забавените доставки, разликите между България и други европейски държави, количествата ваксини, които се очакват у нас, както и наличностите от противовирусни препарати.

Според Богдан Кирилов тази година производството на противогрипни ваксини е било забавено, като проблемът засяга и други държави от Европейския съюз. Причината е свързана с промяната в състава на ваксините за предстоящия сезон:

"Тази година се наблюдава забавяне в производството, което рефлектира в голяма част от държавите в Европейския съюз. Това до голяма степен се дължи на промяната в състава на противогрипните ваксини. Всяка година той претърпява промени, които регулаторно се одобряват, но специфичното за тази година е, че и трите щама бяха различни спрямо предходната година. Указанията и препоръките от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата дойдоха в периода между края на март и май, което по думите на производителите е свързано с производствените затруднения, които те са срещнали за осигуряване на ваксините навреме преди старта на ваксинационните кампании в отделните държави."

Така Кирилов обясни защо част от доставките не са пристигнали в обичайните срокове. По думите му обаче забавянето не се дължи на регулаторни проблеми в България.

Защо обаче в Гърция традиционно се осигуряват значително повече противогрипни ваксини, докато в България наличностите в аптеките са ограничени? Кирилов посочи, че в различните държави от Европейския съюз се доставят различни количества и видове ваксини, а решенията на производителите зависят от особеностите на отделните пазари:

"Това, което виждаме в България е, че традиционно през последните години има няколко ваксини на трима производители. Производителите следва да отговорят защо в дадена държава ваксините се доставят приоритетно и защо има такива разлики. Това, което е имало като необходимост от регулаторни действия от страна на агенцията, е свършено едновременно с всички останали държави, тъй като разрешенията за употреба са международни и оценките, които се извършват, се случват едновременно. Тоест по регулаторни причини не би следвало да има забавяне. Това, което се дискутира както на национално, така и на европейско ниво е, че до голяма степен решението на производителите зависи от фактори като големина на пазара, тоест интереса в отделните държави."

Като пример за разликите между пазарите Кирилов посочи Гърция, където традиционно се доставят между 3 и 4 милиона дози годишно:

"Традиционно между 3 и 4 милиона дози се доставят всяка година. Тази година публичните данни също говорят за над 3,5 милиона дози. Тоест производителите приоритизират по-големите пазари. Също така се наблюдават и разлики в цените."

По националната програма тази година са планирани около 540 000 дози спрямо приблизително 400 000 през предходната година.

"Следва да се направи разграничение между това, което е налично в страната по Националната ваксинационна кампания, която се организира от Министерството на здравеопазването и НЗОК. Това, което виждаме е, че тази година дозите, които ще бъдат доставени и се очаква да бъдат доставени по Националната ваксинационна кампания, са с около 140 хиляди повече от предходната година. Миналата година бяха доставени около 400 хиляди. За тази година планираните са около 540 хиляди", обясни той.

Кирилов съобщи, че първите 150 000 дози са били доставени в края на миналата седмица и вече са разпределени. Започнали са доставките към общопрактикуващите лекари и педиатрите, а ваксинацията вече е стартирала. В края на същата седмица са пристигнали още 50 000 дози от друга ваксина. Производител е уведомил, че няма да може да осигури 125 000 от предварително планираните дози за свободния пазар.

По думите му Министерството на здравеопазването организира националната ваксинационна кампания, докато осигуряването на ваксините за свободния пазар е ангажимент на производителите и притежателите на разрешения за употреба. Кирилов уточни, че над 200 000 дози вече са доставени в страната.

Богдан Кирилов обясни, че Изпълнителната агенция по лекарствата няма отношение към определянето на условията за провеждане на националната ваксинационна кампания:

"Агенцията по лекарствата няма отношение по определяне на условията за провеждане на националната ваксинационна кампания. Като регулатор няма отношение към всички процеси, свързани с разрешаването за употреба на ваксините, и в тази връзка се опитваме да бъдем максимално полезни както на производителите, така и на медицинските специалисти и, разбира се, най-важно – на обществото."

Във връзка с осигуряването на високодозова противогрипна ваксина, която съдържа по-висока концентрация на антигена, за първи път тази година в България са осигурени 50 хиляди дози. По думите на Кирилов ваксината е подходяща за хора на възраст над 65 години. По националната ваксинационна програма тя ще бъде безплатна за лицата над 75-годишна възраст. Той уточни, че ваксината вече се разпространява в кабинетите на общопрактикуващите лекари и имунизацията с нея е започнала.

Кирилов подчерта, че в България онлайн продажбата на ваксини не е разрешена, тъй като те са лекарствени продукти по лекарско предписание и изискват специфични условия за съхранение:

"Ваксините са лекарствени продукти по лекарско предписание и националното законодателство не позволява такава възможност. Обръщам внимание, че ваксините изискват специфичен режим на съхранение. Те са термолабилни, съхраняват се от 2 до 8 градуса. Именно затова е важно да бъде спазвана веригата на доставка. Организацията, която е направена, е от производител през търговец на едро директно за доставка до общопрактикуващите лекари, което гарантира, че тези условия на съхранение се спазват."

Кирилов посочи, че през миналата година в България са доставени 15 000 дози назалните противогрипни ваксини, предназначени за деца и младежи, докато за настоящия сезон производителят е осигурил близо пет пъти повече:

"Искам отново да обърна внимание по отношение на назалната ваксина, тъй като в предишните години се формира сериозен интерес, тъй като тя е предназначена за децата от 2 години до 18-годишна възраст. Миналата година бяха доставени 15 000 дози. Тази година от производителя бяха осигурени близо пет пъти повече – 75 000 дози. Те бяха доставени в началото на месец октомври. Около 48 000 от тях бяха разпределени при педиатрите, стартира поставянето им, като близо 30 000 бяха дозите, които бяха разпределени и към аптеките."

По думите му увеличаването на интереса към ваксинацията трябва да бъде отчитано от производителите при планирането на бъдещите доставки. Заявките на търговците на едро и аптеките, както и данните за търсенето от предходните години, са важни за определяне на необходимите количества.

Кирилов съобщи и за очаквано увеличение на количествата инжекционни противогрипни ваксини, предназначени за свободна продажба:

"Искам да споделя с вас още една положителна новина. Това е, че планираните 70 хиляди дози, които ще са за откритите аптеки, тоест за свободна продажба и се очаква да бъдат налични по аптеките след 10 ноември, ще бъдат увеличени с около 30 хиляди дози. Тоест към 100 хиляди дози ще бъдат наличните инжекционни ваксини в аптеките. Това е в резултат на преразпределение от друга европейска държава на тези 30 хиляди дози. Продължават и проучванията на възможности за осигуряване на допълнителни."

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