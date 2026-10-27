БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525...
Чете се за: 01:22 мин.
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни...
Чете се за: 01:12 мин.
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български учени с принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българи с ключова роля в разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото. Проучвайки причините, които предизвикват тежкото наследствено заболяване Синдром на Рахман, учените разкриват как е организиран генетичния материал в ядрото и грешките, които го разстройват. Заболяването е ново, описано неотдавна, но вече има идея как може да бъде лекувано.

Синдромът на Рахман е свързан с проблеми в нервно-психическото развитие, с характерни черти на лицето, с преждевременно остаряване. Макар открито неотдавна, учените вече знаят кой е сгрешеният ген, отговорен за заболяването.

проф. Стефан Димитров,Институт по молекулярна биология, БАН: "При самата мутация стават някакви проблеми в тази пространствена организация на нашата ДНК. И това, което ние искаме да разберем е какви са тези проблеми."

ДНК нишката в ядрото е към 2 метра, което предполага ДНК да бъде така нагъната, че информацията в нея да се прочете правилно. И белтъкът Н 1,4 това прави - подрежда и защипва ДНК нишката в симетрично нагънати фльонги. Но мутиралият разхлабва тези фльонги и в ядрото настъпва хаос.

проф. Стефан Димитров, Институт по молекулярна биология, БАН: "Тъй като имате 30 млн. такива белтъци, за да определите точно на кое место се свързват тези белтъци не е толкова просто. В момента ние точно това правим."

Или не е достатъчно да се установи грешката. За да предложат лек, трябва да разкрият какви механизми са разбутани. Но вече имат идея за това.

проф. Стефан Димитров, Институт по молекулярна биология, БАН: "В този случай това, което ние предполагаме, че има ензими, които се наричат кинази, тези ензими са съществени за функцията на самия белтък. Ние можем да действаме върху тяхната функция."

И така изучавайки болестта или изгубените функции, учените разбират и много повече за ролята на белтъка. Който в случая се оказва много по-голяма от това да държи здраво нишките на ДНК.

#Синдром на Рахман #заболяване #нарушение #ДНК #откритие

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
2
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
3
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
4
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
5
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след...
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
6
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Здраве

Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са доставени
Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са доставени
Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото 10-годишно дете в "Пирогов" Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото 10-годишно дете в "Пирогов"
Чете се за: 01:17 мин.
Призвание лекар: Кой е най-важният избор в името на живота? Призвание лекар: Кой е най-важният избор в името на живота?
Чете се за: 03:20 мин.
Смяна на времето - как се отразява на организма преминаването към "зимния часовник"? Смяна на времето - как се отразява на организма преминаването към "зимния часовник"?
Чете се за: 01:00 мин.
МЗ: Над 7600 проверки са отчетени в новата електронна система на здравните инспекции МЗ: Над 7600 проверки са отчетени в новата електронна система на здравните инспекции
Чете се за: 01:25 мин.
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
12234
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба
Чете се за: 01:20 мин.
Борба
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Израелците са изправени пред съдбовен избор - идва ли краят на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Ваксините срещу грип: В някои лекарски кабинети дозите вече са...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Преобърнатият товарен кораб "Хорив" навлиза в български води
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ