Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се завърна в родината си след 10 месеца в изгнание. Новината потвърди нейният съюзник и бивш кандидат за президент Едмундо Гонзалес.

През януари, месец след като Мачадо напусна Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир в Норвегия, Съединените щати плениха нейния опонент и тогавашен президент Николас Мадуро. Администрацията на Доналд Тръмп застана зад вицепрезидента Делси Родригес като лидер на страната. Тя положи клетва като преходен държавен глава, а по-късно подписа и петролно споразумение със Съединените щати.

Днес Мачадо присъства на църковна меса във венецуелския щат Лара, заобиколена от ликуващи привърженици. Едмундо Гонзалес заяви, че скоро ще се присъедини към нея във Венецуела заради напредъка на страната „към свобода“.

От обкръжението на Мачадо твърдят, че през последните няколко седмици тя се е опитала седем пъти да се завърне във Венецуела, но всеки път е получавала отказ.

Засега не е ясно какви са бъдещите ѝ планове след завръщането, но тя е заявявала, че ще се кандидатира отново за президент, ако бъдат организирани избори.