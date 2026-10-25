БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паралелно преброяване на 70%, "Мяра": Оспорвана...
Чете се за: 00:52 мин.
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се завърна в родината си

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се завърна в родината си
Снимка: БТА
Слушай новината

Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се завърна в родината си след 10 месеца в изгнание. Новината потвърди нейният съюзник и бивш кандидат за президент Едмундо Гонзалес.

През януари, месец след като Мачадо напусна Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир в Норвегия, Съединените щати плениха нейния опонент и тогавашен президент Николас Мадуро. Администрацията на Доналд Тръмп застана зад вицепрезидента Делси Родригес като лидер на страната. Тя положи клетва като преходен държавен глава, а по-късно подписа и петролно споразумение със Съединените щати.

Днес Мачадо присъства на църковна меса във венецуелския щат Лара, заобиколена от ликуващи привърженици. Едмундо Гонзалес заяви, че скоро ще се присъедини към нея във Венецуела заради напредъка на страната „към свобода“.

От обкръжението на Мачадо твърдят, че през последните няколко седмици тя се е опитала седем пъти да се завърне във Венецуела, но всеки път е получавала отказ.

Засега не е ясно какви са бъдещите ѝ планове след завръщането, но тя е заявявала, че ще се кандидатира отново за президент, ако бъдат организирани избори.

#Мария Корина Мачадо #Завръщане #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
1
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Как се гласува с машина?
2
Как се гласува с машина?
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
4
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
5
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Латинска Америка

Носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо бе утвърдена за лидер на венецуелската опозиция
Носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо бе утвърдена за лидер на венецуелската опозиция
Нанесени са материални щети след бурята „Рейчъл“ в Калифорния Нанесени са материални щети след бурята „Рейчъл“ в Калифорния
Чете се за: 00:30 мин.
Авария остави Източна Куба без ток за няколко часа Авария остави Източна Куба без ток за няколко часа
Чете се за: 01:22 мин.
Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама
Чете се за: 01:12 мин.
Разрушени сгради и пътища след мощното земетресение в Панама Разрушени сгради и пътища след мощното земетресение в Панама
Чете се за: 00:25 мин.
Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Паралелно преброяване на 70%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 34%, Гюров - 31,3%
Паралелно преброяване на 70%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ) Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч" ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в...
Чете се за: 03:42 мин.
Балкани
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ