Извънредно заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри

Депутатите се събират на извънредно заседание на парламента днес. В дневния ред са заложени две точки – палежът на антените на "Старлинк" край София и казусът с помилването на Огнян Атанасов. И двете предложения са внесени с подписите на депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

По темата с палежите на антените на "Старлинк" се очаква да бъдат изслушани премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Те трябва да предоставят информация за предприетите действия от държавата и как обвиняемите са успели да напуснат страната.

Депутатите ще направят нов опит за изслушвания и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов. На въпроси на депутати трябва да отговарят вътрешният министър Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, както и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през ноември – декември 2022 г. Предишните два опита за извънредни заседания на парламента се провалиха заради липсата на кворум.