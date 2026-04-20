Як изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,78% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

След предсрочните избори в България: ЦИК публикува почти финалните резултати

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
цик напомня забраната огласяване социологически данни края изборния ден
Централна избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 98,33% от протоколите на секционните комисии вече се очертава почти окончателната картина на вота.

"Прогресивна България" – 44,68%

ГЕРБ-СДС – 13,37%

ПП-ДБ – 12,75%

ДПС – 6,85%

"Възраждане" – 4,28%

Под чертата остават:

МЕЧ – 3,24%

"Величие" – 3,12%

"БСП – Обединена левица" – 3,02%

"Сияние" – 2,9%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,53%

"Има такъв народ" – 0,74%

Остава да бъдат обработени последните секции, след което ще станат ясни финалните резултати и разпределението на местата в парламента.

