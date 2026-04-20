След предсрочните избори в България: ЦИК публикува почти финалните резултати

Централна избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 98,33% от протоколите на секционните комисии вече се очертава почти окончателната картина на вота.
"Прогресивна България" – 44,68%
ГЕРБ-СДС – 13,37%
ПП-ДБ – 12,75%
ДПС – 6,85%
"Възраждане" – 4,28%
Под чертата остават:
МЕЧ – 3,24%
"Величие" – 3,12%
"БСП – Обединена левица" – 3,02%
"Сияние" – 2,9%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,53%
"Има такъв народ" – 0,74%
Остава да бъдат обработени последните секции, след което ще станат ясни финалните резултати и разпределението на местата в парламента.