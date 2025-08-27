БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя

Христо Ценов от Христо Ценов
Американската космическа агенция НАСА планира да използва "Старшип", за да изпрати хора на луната през 2027 година

Американската компания "Спейс Екс" изстреля успешно най-новата си ракета "Старшип" след редица неуспешни опити.

Новата ракета е най-голямата и мощна такава в целия свят. Ускорителят ѝ има 33 двигателя. Полетът ѝ в околоземната орбита траеше цял час. Тази година имаше 3 неуспешни опита за изстрелване, като един от тях завърши с експлозия още на площадката.

Американската космическа агенция НАСА планира да използва "Старшип", за да изпрати хора на луната през 2027 година по програмата "Артемида".

