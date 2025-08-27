След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя

Американската компания "Спейс Екс" изстреля успешно най-новата си ракета "Старшип" след редица неуспешни опити.

Новата ракета е най-голямата и мощна такава в целия свят. Ускорителят ѝ има 33 двигателя. Полетът ѝ в околоземната орбита траеше цял час. Тази година имаше 3 неуспешни опита за изстрелване, като един от тях завърши с експлозия още на площадката.

Американската космическа агенция НАСА планира да използва "Старшип", за да изпрати хора на луната през 2027 година по програмата "Артемида".