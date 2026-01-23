След срещата САЩ – Русия: В търсене на мира в Украйна

По думите на Тръмп, и украинският, и руският президент искат край на войната
Русия съгласува следващите стъпки за постигане на мир в Украйна с американските представители, но подчерта, че териториалният въпрос остава ключов елемент.
Това стана ясно след почти 4-часовите разговори между президента Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. От Кремъл определиха дискусията като "важна" и много "откровена".
Съветникът на Путин, Юрий Ушаков потвърди, че за Абу Даби пътува руска делегация и ще се включи в разговорите с американски и украински представители. Като в Обединените арабски емирства ще има военна и икономическа група.
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му ще участва в първите от началото на войната тристранни разговори. По думите на Доналд Тръмп, и украинският, и руският президент искат край на войната.
Юрий Ушаков, съветник на Кремъл: "Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците за пореден път беше потвърдено, че без решение на териториалния въпрос, според формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане на конфликта. Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от разрешаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства. Докато това не бъде постигнато, Русия ще продължи последователно да преследва целите, поставени за специалната военна операция, по-специално на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива."