След срещата САЩ – Русия: В търсене на мира в Украйна

Русия съгласува следващите стъпки за постигане на мир в Украйна с американските представители, но подчерта, че териториалният въпрос остава ключов елемент.

Това стана ясно след почти 4-часовите разговори между президента Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. От Кремъл определиха дискусията като "важна" и много "откровена".

Съветникът на Путин, Юрий Ушаков потвърди, че за Абу Даби пътува руска делегация и ще се включи в разговорите с американски и украински представители. Като в Обединените арабски емирства ще има военна и икономическа група.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му ще участва в първите от началото на войната тристранни разговори. По думите на Доналд Тръмп, и украинският, и руският президент искат край на войната.