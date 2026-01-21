Темата "Украйна" на заден план в Давос

Спорът за Гренландия е провалил планираното обявяване в Давос на пакет от икономически мерки в подкрепа на Украйна след войната, съобщава "Файненшъл таймс".



Пакетът на стойност 800 милиарда долара е трябвало да бъде договорен между Украйна, Европа и Съединените щати в Давос. Но според изданието, анонсирането му се отлага след като Съединените щати не са изпратили представител на ключова среща по него в понеделник вечер.

"Планът за просперитет" не се проваля напълно и може би ще бъде подписан на по-късна дата, добавя изданието.

Украинският президент Володимир Зеленски вече съобщи, че ще пътува за Давос само, ако там има подписване на плана и на на гаранциите за сигурност със Съединените щати.