Словакия поднесе изненадата срещу Германия на старта на световните квалификации

Германският национален отбор допусна изненадваща загуба на старта на квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Бундестима отстъпи при визитата си на Словакия с 0:2 в мач от първия кръг. Давид Ханцко откри резултата за словаците в 42-ата минута, а Давид Стрелец удвои с красиво, фалцово изпълнение, изпращайки топката в горния ъгъл в 55-ата минута.

Германия отстъпваше във всеки един аспект на ентусиазираните домакини, шокирайки публиката с много лоши решения в защита и без никакви идеи в атака. Нападението на Бундестима – водено от топ-звездите на Висшата лига Флориан Вирц и Ник Волтемаде, което има обща стойност от 200 милиона евро, така и не излезе от безпътицата.

През второто полувреме капитанът на Германия Йозуа Кимих беше преместен в средата на терена и това даде повече стабилност в предмостието преди отбраната, но в атака ефект отново нямаше.

В другата среща от първия кръг в Група А на Световните квалификации отборът на Северна Ирландия продължи да доказва, че се намира във възход и отнесе с 3:1 Люксембург като гост.

Ирландците можеха да спечелят и с по-голяма разлика, но пропуснаха доста положения. Айзък Прайс пропусна дузпа в 7-ата минута, но при добавката Джейми Рейд откри. В 30-ата минута Аѝман Дардари изравни след подаване на Давид Синани, но след почивката Шей Чарлс в 46-ата минута и Джъстин Девени в 69-ата оформиха успеха.

Люксембург остана с 10 души в 66-ата минута заради червения картон на Сеад Корач, а бившият вече футболист на ЦСКА (София) Мика Пинто се появи в 82-ата минута на мача вместо Флориан Бонерт. Друг бивш футболист на ЦСКА – Енес Махмутович започна като титуляр за отбора на Люксембург и получи една от добрите оценки от всички защитници.

Германия, която никога не е пропускала Световно първенство заради провал в пресявките, до момента има едва три поражения на старта на такава кампания в 104 мача, всичките у дома. В неделя те имат тежко изпитание, тъй като ще им гостува Северна Ирландия.

"Не влязохме добре в мача и не се настроихме в цялата среща. Това, което получихме, е е една заслужена загуба“, заяви след края на срещата защитникът Джонатан Та пред телевизия ARD.

В група "F" се получиха две равенства с еднакъв резултат – 1:1. Нидерландия изпусна победата в края срещу Полша, след като Дензъл Дъмфрийс откри резултата в тяхна полза в 28-ата минута след комбинация с Мемфис Депай. Домакините имаха сериозно преимущество, но не успяха да вкарат втори гол и бяха наказани от Мати Кеш 10 минути преди края.

След този резултат "лалетата" имат 7 точки от три мача на върха в групата, чиято битка стартира още през пролетта. Поляците също са със 7, но от 4 мача. В другата среща пък аутсайдерите Литва и Малта не се победиха и приключиха 1:1, като литовците са с 3 точки от 4 мача, а малтийците са с 2. В тази група е и отборът на Финландия, който днес имаше контрола с Норвегия и я загуби с 0:1.

Белгия постигна категоричен успех с 6:0 при гостуването си на скромния тим на Лихтенщайн, като Юри Тилеманс вкара два гола. По едно попадение добавиха Макс де Куйпер, Артур Теате, Кевин де Бройне и крилото Малик Фофана, който пък заби първото си попадение с националната фланелка.

В тази група I води Уелс с 10 точки от пет мача след днешния си успех над Казахстан с 1:0. Република Северна Македония е на 2-ата позиция с 8 точки от 4 срещи, а белгийците са със 7 от три. Следват Казахстан с 3 и Лихтенщайн без актив.