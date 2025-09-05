БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Словакия поднесе изненадата срещу Германия на старта на световните квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Изненадваща загуба за Бундестима.

словакия поднесе изненадата германия старта световните квалификации
Слушай новината

Германският национален отбор допусна изненадваща загуба на старта на квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Бундестима отстъпи при визитата си на Словакия с 0:2 в мач от първия кръг. Давид Ханцко откри резултата за словаците в 42-ата минута, а Давид Стрелец удвои с красиво, фалцово изпълнение, изпращайки топката в горния ъгъл в 55-ата минута.

Германия отстъпваше във всеки един аспект на ентусиазираните домакини, шокирайки публиката с много лоши решения в защита и без никакви идеи в атака. Нападението на Бундестима – водено от топ-звездите на Висшата лига Флориан Вирц и Ник Волтемаде, което има обща стойност от 200 милиона евро, така и не излезе от безпътицата.

През второто полувреме капитанът на Германия Йозуа Кимих беше преместен в средата на терена и това даде повече стабилност в предмостието преди отбраната, но в атака ефект отново нямаше.

В другата среща от първия кръг в Група А на Световните квалификации отборът на Северна Ирландия продължи да доказва, че се намира във възход и отнесе с 3:1 Люксембург като гост.

Ирландците можеха да спечелят и с по-голяма разлика, но пропуснаха доста положения. Айзък Прайс пропусна дузпа в 7-ата минута, но при добавката Джейми Рейд откри. В 30-ата минута Аѝман Дардари изравни след подаване на Давид Синани, но след почивката Шей Чарлс в 46-ата минута и Джъстин Девени в 69-ата оформиха успеха.

Люксембург остана с 10 души в 66-ата минута заради червения картон на Сеад Корач, а бившият вече футболист на ЦСКА (София) Мика Пинто се появи в 82-ата минута на мача вместо Флориан Бонерт. Друг бивш футболист на ЦСКА – Енес Махмутович започна като титуляр за отбора на Люксембург и получи една от добрите оценки от всички защитници.

Германия, която никога не е пропускала Световно първенство заради провал в пресявките, до момента има едва три поражения на старта на такава кампания в 104 мача, всичките у дома. В неделя те имат тежко изпитание, тъй като ще им гостува Северна Ирландия.

"Не влязохме добре в мача и не се настроихме в цялата среща. Това, което получихме, е е една заслужена загуба“, заяви след края на срещата защитникът Джонатан Та пред телевизия ARD.

В група "F" се получиха две равенства с еднакъв резултат – 1:1. Нидерландия изпусна победата в края срещу Полша, след като Дензъл Дъмфрийс откри резултата в тяхна полза в 28-ата минута след комбинация с Мемфис Депай. Домакините имаха сериозно преимущество, но не успяха да вкарат втори гол и бяха наказани от Мати Кеш 10 минути преди края.

След този резултат "лалетата" имат 7 точки от три мача на върха в групата, чиято битка стартира още през пролетта. Поляците също са със 7, но от 4 мача. В другата среща пък аутсайдерите Литва и Малта не се победиха и приключиха 1:1, като литовците са с 3 точки от 4 мача, а малтийците са с 2. В тази група е и отборът на Финландия, който днес имаше контрола с Норвегия и я загуби с 0:1.

Белгия постигна категоричен успех с 6:0 при гостуването си на скромния тим на Лихтенщайн, като Юри Тилеманс вкара два гола. По едно попадение добавиха Макс де Куйпер, Артур Теате, Кевин де Бройне и крилото Малик Фофана, който пък заби първото си попадение с националната фланелка.

В тази група I води Уелс с 10 точки от пет мача след днешния си успех над Казахстан с 1:0. Република Северна Македония е на 2-ата позиция с 8 точки от 4 срещи, а белгийците са със 7 от три. Следват Казахстан с 3 и Лихтенщайн без актив.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Словакия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
5
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Световен футбол

Георги Иванов: Това ни е нивото
Георги Иванов: Това ни е нивото
Лионел Меси блесна във вероятно в последния си домакински мач за Аржентина Лионел Меси блесна във вероятно в последния си домакински мач за Аржентина
Чете се за: 04:12 мин.
Лионел Меси ще облече тази вечер за последен път фланелката на националния отбор на Аржентина на родна земя Лионел Меси ще облече тази вечер за последен път фланелката на националния отбор на Аржентина на родна земя
Чете се за: 01:20 мин.
УЕФА смени съдийската бригада на мача между България и Испания УЕФА смени съдийската бригада на мача между България и Испания
Чете се за: 01:07 мин.
Илиан Илиев: Мачът с Испания е голямо предизвикателство Илиан Илиев: Мачът с Испания е голямо предизвикателство
Чете се за: 06:45 мин.
Сиатъл Саундърс победи Интер Маями във финала за Купата на лигата Сиатъл Саундърс победи Интер Маями във финала за Купата на лигата
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
8-и ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ