Словакия срази олимпийския шампион по хокей

Словакия постигна убедителна победа с 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) над защитаващия титлата си отбор на Финландия в първата среща от Олимпийския хокеен турнир в Милано. По-късно днес е втората среща в същата група „В“, в която домакините Италия ще се изправят срещу един от фаворитите за златните медали и финалисти от Пекин 2022 Швеция.

21-годишният център на Монреал Юрай Слафковски вкара два гола за словаците, а също така записа и асистенция. По едно попадение добавиха Далибор Сворски, който записа и асистенция, както и Адам Ружичка на празна врата. Финландците отправиха 40 изстрела към вратата на словаците, но единствено Еели Толванен успя да вкара на Адам Хлавай. Той се разписа за 1:1 в 4:15 минута на втората третина.

В първите две части отборите бяха сравнително равностойни, но индивидуалната класа на Слафковски и отличният вратар Хлавай, който отрази 39 шута, напрактика донесоха победата на Словакия.

20-годишният Дворски, който играе за Спрингфийлд Тъндърбърдс в АХЛ (второ ниво в САЩ), вкара за 2:1 в 7:20 минута на третата част. Той беше изведен от дясно от Мартин Гернат и с мощен изстрел прати шайбата под гредата. Почти по идентичен начин се разписа и Слафковски за 3:1 три минути по-късно. При числено превъзходство Словакия отне шайбата, а нападателят на Монреал изстреля шайбата без да се бави през защитник.

Финландците направиха няколко бързи промени в атакуващото трио в третата част, извадиха вратаря си за сметка на допълнителен полеви играч 4:20 минути преди края, но така и не успяха. Минута по-късно отново прибегнаха до такъв ход, но бяха наказани от попадението на Адам Ружичка, който добута шайбата в меле пред вратата.

12-те отбора на олимпийския хокеен турнир при мъжете са разпределени в три групи по четири, като на четвъртфиналите се класират победителите в групите и най-добрият втори отбор. Останалите осем състава се подреждат в общо класиране и играят плейофи за място в топ 8.