Смъртоносен пожар помрачи Нова година в Кран Монтана

Десетки жертви и около 100 ранени при пожар в швейцарския курорт Кран Монтана. Инцидентът е станал в популярен сред туристите и младите хора бар. Причините се изясняват. Сред пострадалите има и чужди граждани. Външното ни министерство съобщи, че към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани. Премиерът в оставка Росен Желязков изрази съболезнования в профила си в "Екс".

Новогодишно тържество в Кран Монтана се превърна в трагедия.

Фредерик Гислер, началник на полицията в кантона Вале: "Вечерта, която трябваше да бъде празник, се превърна в кошмар. Тя беше помрачена от трагично събитие, което причини наранявания и отне живота на много хора."

Час и половина след полунощ, местно време, е забелязан дим, извиващ се над бар в швейцарския курорт. В този момент в заведението, което е на няколко нива, е имало повече от 100 души. На място са изпратени десет хеликоптера, 40 линейки и 150 спасители.

Самюел, местен жител: "Бях с приятели в съседен мексикански ресторант. Приятел ми каза, че около 1:30 ч. е имало екслозия и има загинали. Шокирах се. С приятелката ми решихме да видим какво става. Полицията и парамедиците вече бяха отцепили мястото. Имаше хора, които викат за помощ, други лежаха на земята. Получих видеа, на които се вижда, че някои се опитват да излязат, но се блъскат на изхода".

Пострадалите, повече от които са в тежко състояние, са транспортирани в болници в цялата страна. Повечето пациенти са на възраст между 16 и 26 години.

Снимки: БТА

Давид Баньо, кмет на община Ленс: "Посещавахме този бар като млади. Ужасно е. Мислим и за децата си, много от които сигурно са били там".

Според полицията е рано да се каже каква е причината за трагедията. Очевидци споделят пред френската телевизия БФМ, че пожарът е тръгнал от свещи за рожден ден, поставени върху бутилки от шампанско, една от които е била твърде на високо. За броени секунди огънят е обхванал целия дървен таван.