Смениха съперник на България в турнира FIFA Series 2026

България ще се изправи най-вероятно срещу още един екзотичен съперник в края на март при участието си на турнира FIFA Series в Индонезия. Въпросителните остават, тъй като организаторите първоначално бяха обявили Перу, а след това го смениха два пъти. Впоследствие се появи името на Таити, а сега пък като последен участник бе съобщен отборът на Соломонови острови.

Засега сигурни са домакините, България и Сейнт Китс и Невис.

Домакините от Индонезия са представители на Зона Азия и заемат 122-о място във ФИФА. Най-ниско е класиран тимът на островната държава Сейнт Китс и Невис, която е 154-о място. Малката страна от Зона КОНКАКАФ няма никакви успехи във футбола и там играта тепърва се развива.