София приема детски спортен празник под мотото "Да върнем децата към спорта“

София ще бъде домакин на едно от най-мащабните събития за детски спорт у нас "Здравото дете е активно и щастливо дете“ 2026. Тази година форумът ще премине под мотото "Да върнем децата към спорта“ и ще се проведе на 18, 19, 25 и 26 април в Националната спортна академия "Васил Левски“.

Събитието ще се състои в Многофункционалната спортна зала в часовете между 08:30 и 19:30 и ще събере стотици участници от детски градини и училища в цялата страна.

Деца на възраст от 3 до 12 години ще покажат своите умения в разнообразни спортни и артистични дисциплини – от футбол и гимнастика до модерни, латино и народни танци. Организаторите целят да превърнат празника в истински фестивал на движението, спорта и детската енергия.

Основната мисия на инициативата е да насърчи физическата активност и да изгради устойчиви навици за здравословен начин на живот още от най-ранна възраст. Чрез подобни събития се търси и повишаване на спортната култура както сред децата, така и сред техните семейства.

Очаква се в рамките на проявата да присъстват и популярни личности от света на спорта, които ще подкрепят младите участници и ще ги мотивират да продължат развитието си в активния начин на живот.

Организатори на събитието са Българската федерация "Спорт за всички“ и спортен клуб "Спорт за всички“, Детска спортна академия "Том и Джери“, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по програми за развитие на масовия спорт и физическата активност.

През последните години инициативата се утвърждава като важна платформа за популяризиране на спорта сред подрастващите, събирайки деца, родители и специалисти около каузата за по-здраво и активно младо поколение.