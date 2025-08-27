БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Софийската прокуратура поиска постоянен арест за млад шофьор, обвинен за тежка катастрофа с АТВ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

При произшествието в кв. "Христо Ботев" загина мъж - баща на три деца, негов приятел пострада тежко

софийската прокуратура поиска постоянен арест млад шофьор обвинен тежка катастрофа атв
Слушай новината

Софийската градска прокуратура поиска постоянен арест за шофьора, обвиняем за катастрофа в квартал "Христо Ботев", при която мъж загина, а друг беше ранен.

Според разследването младият шофьор е нарушил правилата за движение, а експертиза установи и употреба на наркотично вещество. Прокуратурата посочва високата обществена опасност на деянието и припомня, че обвиняемият вече има предходна присъда.

Софийската градска прокуратура посочва, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, като подчертава високата обществена опасност на деянието. Прокуратурата аргументира искането си и с факта, че младият шофьор вече е бил осъждан за престъпление против собствеността, като новото деяние е извършено в изпитателния срок.

Съдът предстои да разгледа искането за задържане под стража. Разследването продължава.

#АТВ #загинал #обвинение #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
4
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек
5
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
6
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Сигурност и правосъдие

Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия
Чете се за: 00:22 мин.
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек
Чете се за: 01:12 мин.
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
5531
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Паскал е предаден на българските власти
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затопляне и слънчево време днес
Чете се за: 02:05 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ