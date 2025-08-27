Софийската прокуратура поиска постоянен арест за млад шофьор, обвинен за тежка катастрофа с АТВ

Софийската градска прокуратура поиска постоянен арест за шофьора, обвиняем за катастрофа в квартал "Христо Ботев", при която мъж загина, а друг беше ранен.

Според разследването младият шофьор е нарушил правилата за движение, а експертиза установи и употреба на наркотично вещество. Прокуратурата посочва високата обществена опасност на деянието и припомня, че обвиняемият вече има предходна присъда.

Софийската градска прокуратура посочва, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, като подчертава високата обществена опасност на деянието. Прокуратурата аргументира искането си и с факта, че младият шофьор вече е бил осъждан за престъпление против собствеността, като новото деяние е извършено в изпитателния срок.

Съдът предстои да разгледа искането за задържане под стража. Разследването продължава.