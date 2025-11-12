БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев

Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев
Експерти представиха експертизи пред Софийския градски съд по делото за убийството на Пейо Пеев в София през 2024 г. Обвиняеми за престъплението са жената, от която той има дете - Габриела Славова, и майка ѝ Красимира Трифонова.

Експерт Аделина Стоянова обясни, че по открита хавлиената кърпа, намерена в колата, няма кръв, но има косъм. "Има установена кръв по една от дрехите на убития Пейо", каза тя. По думите ѝ не може да се установи дали това е човешка кръв "поради недостатъчното количество на кръвта".

Експертите Гаврил Тагарев и Ивайло Чепински представиха изследване с извършено ДНК профилиране по различни предмети, които са намерени в автомобила, в който почина Пейо Пеев. "Един ДНК профил се състои от една или две алели. Всички алели от ДНК профила на Красимира Трифонова и всички алели на Пейо Пеев присъстват по автомобилния ключ на колата", казаха експертите. По думите им ДНК изследването може да установи дали има биологичен материал по даден предмет, но не може да се определи кога точно е оставена ДНК следата.

От направените експертизи стана ясно още, че са изследвани въже и колан, по които са намерени следи от Красимира Трифонова.

През октомври съдът разпита свидетели по делото, като сред тях беше и братовчедка на убития Пейо, а в предишно заседание пред съда се изправи и бащата на убития млад мъж - Орлин Пеев. Тогава той обясни, че Пейо и Габриела, докато тя е била бременна, изглеждали щастливи. Той посочи, че след това двамата са заминали в Холандия, за да може тя да защити дипломната си работа. След като се върнали в България, Габриела спряла да контактува с Пейо. Стига се дотам той да разбере от полицията, че тя е родила, каза тогава пред съда бащата на Пейо, като допълни, че през 2023 г. Пейо и Габриела Славова са подписали фиктивен брак, за да може тя да започне работа в ДАНС.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27 ноември.

