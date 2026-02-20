Сон: На 50% сме си свършили работата

Испанският защитник на Лудогорец Франсиско Гомес-Сон донесе успеха на „Хювефарма Арена“ над унгарския Ференцварош в първия мач от плейофния кръг на турнира Лига Европа с красивото си изпълнение в 67-ата минута.

Това е втори гол за него през сезона, като първият му дойде в предходния мач с унгарците.

„Да, много рядко става такъв красив гол, но имах късмета да вкарам и съм щастлив и от гола, и от победата. Да, тренирам далечни удари", обясни испанският десен защитник.

Сон признава, че е имал късмет, но е предпазлив в очакванията си за реванша, който е на 26-и февруари.Р

„Мачът беше много равностоен и се реши по един начин с такъв гол от мене. Имахме късмет, че вкарахме първия гол в мача и че спечелихме. Все още нищо не е свършило, има и втори мач. Но това е важно, защото показва, че тимът ни израства. Имаме повече увереност, а и още хора в резерв. И всички тези неща се видяха по начина, по който отборът ни проведе мача“, продължи той.

Реваншът е на 26-и февруари от 19:45 часа.