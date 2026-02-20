БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сон: На 50% сме си свършили работата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Защитникът на Лудогорец отбеляза победния гол за успеха над Ференцварош.

Сон
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Испанският защитник на Лудогорец Франсиско Гомес-Сон донесе успеха на „Хювефарма Арена“ над унгарския Ференцварош в първия мач от плейофния кръг на турнира Лига Европа с красивото си изпълнение в 67-ата минута.

Това е втори гол за него през сезона, като първият му дойде в предходния мач с унгарците.

„Да, много рядко става такъв красив гол, но имах късмета да вкарам и съм щастлив и от гола, и от победата. Да, тренирам далечни удари", обясни испанският десен защитник.

Сон признава, че е имал късмет, но е предпазлив в очакванията си за реванша, който е на 26-и февруари.Р

„Мачът беше много равностоен и се реши по един начин с такъв гол от мене. Имахме късмет, че вкарахме първия гол в мача и че спечелихме. Все още нищо не е свършило, има и втори мач. Но това е важно, защото показва, че тимът ни израства. Имаме повече увереност, а и още хора в резерв. И всички тези неща се видяха по начина, по който отборът ни проведе мача“, продължи той.

Реваншът е на 26-и февруари от 19:45 часа.

„На 50 % сме си свършили работата. Но има още един мач там, в Будапеща, където трябва да покажем същата мотивация и същата битка, за да стигнем до следващия кръг“, завърши Франсиско Гомес-Сон.

Свързани статии:

Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Реваншът на стадион "Групама Арена" в Будапеща е в четвъртък, 26-и...
Чете се за: 02:32 мин.
#Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
4
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
5
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
6
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Футбол

Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач
Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач
Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа
Чете се за: 02:30 мин.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г. Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Чете се за: 02:32 мин.
Лига Европа: Лудогорец - Ференцварош (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Лудогорец - Ференцварош (ГАЛЕРИЯ)
Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа
Чете се за: 03:00 мин.
Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ