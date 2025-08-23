Сорана Кърстя спечели турнира в Кливланд

Румънката Сорана Кърстя спечели турнира на твърда настилка в Кливланд от сериите WТА 250 с награден фонд от 275 хиляди щатски долара.

Във финала 35-годишната Кърстя се наложи с 6:2, 6:4 над американката Ан Ли за час и 26 минути игра. По този начин тя завоюва пета титла титла в кариерата си и трета на ниво WТА.

В мача за трофея Кърстя бе почти безкомпромисна. Тя спечели пет поредни гейма в края на първия сет и три от първите четири във втория сет, като пропусна два брейкбола в единствения гейм в тази поредица, който отиде на сметката на Ли.

Румънката вървеше безпроблемно към успеха и дори пропусна три мачбола в деветия гейм при сервис на Ли. Тогава се отвори и шансът пред американката, която имаше два брейкбола в следващия гейм за 5:5, но не успя да ги реализира. От петия опит Кърстя затвори мача, с което взе и първата си титла от две години насам.