БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на Гьоко Хаджиевски постигнаха минимален успех.

Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Спартак Варна постигна победа в първата си контрола от зимната подготовка. "Соколите" победиха Фратрия с 1:0, а срещата се игра на стадиона в Белослав.

Футболистите на старши треньора Гьоко Хаджиевски откриха резултата още в 8-ата минута. Георг Стояновски бе изведен отляво зад защитата на втородивизионния съперник, напредна, стреля по диагонал и прати топката в мрежата.

В 21-ата минута Фратрия можеше да изравни резултата, но вратарят Максим Ковальов спаси опасен удар от около 3 метра на Джанер Садетинов.

В края на полувремето Георг Стояновски бе изведен сам срещу вратаря Игор Мостовей, но стражът спаси изстрела му.

В 53-ата минута гостите можеха да удвоят преднината си. Даниел Иванов бе изведен в добра позиция отдясно и шутира, но за късмет на Фратрия топката се отби в страничната греда.

Следващата проверка на Спартак Варна е на 24 януари срещу Дунав Русе.

#Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
5
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
6
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Футбол

Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка
Ботев Пловдив започна с победа контролите от зимната си подготовка
Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен
Чете се за: 01:00 мин.
Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г. Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г.
Чете се за: 01:42 мин.
Арда победи Левски Карлово в първата си контрола за годината Арда победи Левски Карлово в първата си контрола за годината
Чете се за: 01:02 мин.
ЦСКА 1948 допусна трета загуба в контролите ЦСКА 1948 допусна трета загуба в контролите
Чете се за: 01:15 мин.
Левски се интересува от Хуан Переа, но няма отправена оферта за играча Левски се интересува от Хуан Переа, но няма отправена оферта за играча
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ