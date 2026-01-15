Спартак Варна победи Фратрия в първата си контрола

Спартак Варна постигна победа в първата си контрола от зимната подготовка. "Соколите" победиха Фратрия с 1:0, а срещата се игра на стадиона в Белослав.

Футболистите на старши треньора Гьоко Хаджиевски откриха резултата още в 8-ата минута. Георг Стояновски бе изведен отляво зад защитата на втородивизионния съперник, напредна, стреля по диагонал и прати топката в мрежата.

В 21-ата минута Фратрия можеше да изравни резултата, но вратарят Максим Ковальов спаси опасен удар от около 3 метра на Джанер Садетинов.

В края на полувремето Георг Стояновски бе изведен сам срещу вратаря Игор Мостовей, но стражът спаси изстрела му.

В 53-ата минута гостите можеха да удвоят преднината си. Даниел Иванов бе изведен в добра позиция отдясно и шутира, но за късмет на Фратрия топката се отби в страничната греда.

Следващата проверка на Спартак Варна е на 24 януари срещу Дунав Русе.