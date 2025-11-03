Спартак Варна получи нова забрана за картотекиране на футболисти

Спартак Варна получи поредна забрана от ФИФА за картотекиране на нови футболисти. "Соколите" са наказани да не могат да регистрират новодошли играчи за следващите три трансферни прозореца.

Варненци са санкционирани заради задължения към бивши футболисти. Когато Спартак плати дълговете си, то от Международната централа автоматично ще свалят забраната.

С такива наказания от края на октомври са още два български клуба - Ботев Пловдив и Берое, като старозагорци имат нова санкция от днес.