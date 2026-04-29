СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите след вота?

Християна Димитрова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предизборните участия на кандидатите за народни представители преди вота на 19 април не останаха назад от традицията в тях да се включват хора с меко казано невъзпитано поведение в ефир, дори действия, граничещи с престъпление. Какъв резултат обаче са постигнали те пред урните? И необходими ли са промени в Изборния кодекс относно медийните им участия?

И в последната предизборна кампания ефирът на БНТ освен като арена за сблъсък на различни политически идеи, се използва и за провокации. По закон обаче обществената телевизия е длъжна да осигури равни условия и ефирно време на всички представители на партии и коалиции, регистрирани за вота. Резултатът:

Венцислав Ангелов, Народна партия "Истината и само истината", (25.03.2026 г.), "Още от деня": "Зайко Байко има големи ушенца и наблюдава с пеленгаторите и докладва всичко на Чикагото, Зайко Байко."

БНТ: Много Ви моля да не злоупотребявате с ефира, много ви моля да спазваме добрия тон."

За подобни изяви Венцислав Ангелов - Чикагото е получил държавно финансиране в размер на 20 хиляди евро. А представляваната от него Народна партия "Истината и само истината" събира едва 4392 гласа на вота на 19 април или близо 0,1% подкрепа.

Формацията на Галин Кърцов "Трети март" също е получила 20 хиляди евро за медийни участия и реклама. Срещу тях предлага на избирателите:

Галин Кърцов, КП "Трети март" - (14.04.2026 г.): "Ние имаме готово предложение, но ще разрешите ли да не го казвам в ефир, за да не го откраднат."

Проверка в ЦИК показва, че партията е получила 1840. Други участници в кампанията се явиха на дебатите не съвсем подготвени.

Стоян Сопотенски, "Национално движение Непокорна България": "Забрави си номера на бюлетината, притесни се, чудеше се какво да каже."

Ситуации, които се повтарят в ефира на всички избори. Преди 4 години например на дебат в "Панорама" се стига почти до физическа саморазправа.

Участията на Луна също са запомнящи се.

Според експертите подобни сцени влияят върху доверието и нанасят щети на медията.

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда: "Зрителят не може да направи разлика между медията, законовите изисквания към нея и това, че тя дава поле на подобни изяви.Трябва да има ясни правила, по които се водят тези дебати, да се обсъждат конкретни теми и да има етични стандарти."

В противен случай идеята за осигуряване на идеен плурализъм на практика се изражда в нещо различно.

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда: "Това да късаш знамена, да излизаш с непристойни атрибути, при вас се появяваха хора с венци, с усмирителни ризи, това не е свобода на словото."

А решението трябва да се търси не в ограничаване на достъпа, а в осигуряването на по-строги правила и възможност за налагане на санкции.

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда: "При едно такова поведение в следваща кампания той да не бъде допуснат. Например в "Панорама" и "Референдум" се канеха хора, за които медията бе преценила, че според социологията имат над 4% и може да предоставят друго време, за да не се нарушава равнопоставеността на кандидатите."

Дали и как ще бъдат променени конкретните текстове в Изборния кодекс, ще решат новоизбраните депутати.

