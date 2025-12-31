БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Специално шоу с дронове ще отбележи присъединяването на България към еврозоната в София

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Специално шоу с дронове ще отбележи първите минути от членството на България в еврозоната в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София, съобщи министерството на финансите.

Освен на място програмата ще може да бъде следена и чрез официалните онлайн канали на Информационната кампания за въвеждане на еврото evroto.bg/bg/live/146# и facebook.com/zaevrotobg, където събитието ще се излъчва на живо.

Министерството на финансите предупреждава все пак, че дрон шоуто ще се състои при благоприятни атмосферни условия.

С настъпването на 2026 г. България става 21-вата страна членка на еврозоната.

