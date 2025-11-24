БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Sport Republic поиска среща с Левски за контролен дял в клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Запази

Мажоритарният собственик Наско Сираков отново е потвърдил възможността за преговори с компанията.

ПФК Левски София
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че в клуба е пристигнало официално запитване на 14 ноември 2025 година относно придобиването на контролен дял от него от компанията „Спорт Репъблик“ (Sport Republic). Това съобщиха „сините“ в социалните мрежи. Според информацията мажоритарният собственик Наско Сираков отново е потвърдил възможността за преговори.

В края на миналия месец отборът от „Герена“ излезе с информация, в която гласи, че има интерес към него от компанията, водена от Драган Шолак, в чиито портфолио са още турският Гьозтепе, френският Валансиен и английският Саутхемптън. Припомняме, че двете страни не успяха да постигнат споразумение преди три години.

Ето какво гласи позицията на "сините":

ПФК Левски информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 в клуба постъпи ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК Левски АД.

На 19 ноември 2025 президентът на ПФК Левски Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

– ръководството на Левски носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

– преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК Левски в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

– преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК Левски.

В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на ПФК Левски в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК Левски публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков.

Ръководството на ПФК Левски ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба“, пишат от клуба.

В предложението си Sport Republic пише, че „оценява високо историята и наследството на ПФК Левски, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК Левски постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА“.

„Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба“, добавят от инвестиционната компания.

#Sports Republic #Първа лига 2025/2026 #наско сираков #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
2
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
3
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
4
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
5
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български футбол

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година
Чете се за: 00:45 мин.
Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас
Чете се за: 00:40 мин.
Контузия спря Росен Божинов в Белгия Контузия спря Росен Божинов в Белгия
Чете се за: 02:17 мин.
Ботев Враца и Славия слагат край на 16-ия кръг в Първа лига Ботев Враца и Славия слагат край на 16-ия кръг в Първа лига
Чете се за: 00:47 мин.
Димитър Митов и Абърдийн разклатиха трона на лидера в Шотландия Димитър Митов и Абърдийн разклатиха трона на лидера в Шотландия
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ