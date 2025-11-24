Sport Republic поиска среща с Левски за контролен дял в клуба

Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че в клуба е пристигнало официално запитване на 14 ноември 2025 година относно придобиването на контролен дял от него от компанията „Спорт Репъблик“ (Sport Republic). Това съобщиха „сините“ в социалните мрежи. Според информацията мажоритарният собственик Наско Сираков отново е потвърдил възможността за преговори.

В края на миналия месец отборът от „Герена“ излезе с информация, в която гласи, че има интерес към него от компанията, водена от Драган Шолак, в чиито портфолио са още турският Гьозтепе, френският Валансиен и английският Саутхемптън. Припомняме, че двете страни не успяха да постигнат споразумение преди три години.

Ето какво гласи позицията на "сините":

„ПФК Левски информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 в клуба постъпи ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК Левски АД.

На 19 ноември 2025 президентът на ПФК Левски Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

– ръководството на Левски носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

– преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК Левски в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

– преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК Левски.

В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на ПФК Левски в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК Левски публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков.

Ръководството на ПФК Левски ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба“, пишат от клуба.

В предложението си Sport Republic пише, че „оценява високо историята и наследството на ПФК Левски, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК Левски постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА“.

„Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба“, добавят от инвестиционната компания.