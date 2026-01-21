БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Спортни емисии
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 21.01.2026, 06:30ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 21.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
2
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
5
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
6
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
6
Три жени загинаха при пожар в София
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
17:45, 20.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 20.01.2026
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
10:00, 20.01.2026
9892
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 20.01.2026
Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 19.01.2026
Реклама
Водещи новини
На дневен ред в НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
05:46, 21.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
05:51, 21.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МС решава - ще бъде ли одобрено увеличението на заплатите в държавния сектор с 5%
05:42, 21.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
06:49, 21.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира в Испания
06:00, 21.01.2026
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп...
05:45, 21.01.2026
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Сняг, дъжд и поледици в сряда
05:55, 21.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
06:44, 21.01.2026
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ