Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата за Украйна

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:10 мин.
По света
В дневния ред – военната и финансова подкрепа за Украйна, натискът върху Русия и сигурността на Европа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Лидерите на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел. Те ще обсъдят засилването на подкрепата за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия за постигане на мир. В срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. България е представена от премиера Росен Желязков.

Европейските лидери ще обсъждат възможностите за използване на замразените руски активи в Европа за предоставяне на заем за Украйна. Досега държавите членки са предоставили почти 178 млрд. евро в подкрепа за Украйна, включително около 63 млрд. евро под формата на военна помощ.

В дневния ред на срещата на върха са и европейската отбрана и сигурност, както и конкурентоспособността на европейската икономика. Очаква се лидерите да обсъдят и актуалната ситуация в Близкия изток.

Довечера президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Паскал Донахю ще се присъединят към лидерите, за да обсъдят икономическото и финансово положение в еврозоната.

#войната на Русия в Украйна #лидери #Брюксел #ЕС

